По време на търговията в понеделник спот цената на златото се повиши с 1,1% до 4386 долара за унция.
Другите благородни метали също поскъпват: цената на среброто скочи с 2,6% до 68,87 долара за унция, платината - с 3,9%, паладият - с 4,5%.
Участниците на пазара сега очакват Федералният резерв да понижи два пъти основния лихвен процент през 2026 г. на фона на статистически данни, които сочат слабост на американския пазар на труда. Ниската лихва обикновено е положителен фактор за цените на златото, тъй като това повишава относителната привлекателност на инвестициите в благородни метали, които не носят лихвен доход.
Търсенето на злато, което служи като защитен актив, също се повишава поради затягането на морската блокада на Венецуела от въоръжените сили на САЩ. Според медиите, през изминалия уикенд бреговата охрана на САЩ се е опитала да задържи петролен танкер, свързан с Венецуела. По-рано в събота бреговата охрана е задържала танкера Centuries в международни води край бреговете на Венецуела.
Златото надхвърли 4380 долара за унция и обнови ценовия си рекорд
