Размножителният сезон за кукумявките започна, мъжките интензивно крещят в гнездовите си територии, което всъщност тежко суеверните хора възприемат като "проклинане", а то няма нищо общо с тях. За това известява организацията "Дивите животни"."За жалост, заради тези измишльотини загиват голям брой животни, а животът на кукумявките в непосредствена близост до хората, ги прави много лесно достъпни. Да се надяваме все повече хора да се образоват, но тези глупости продължават да се предават от поколение на поколение като някакво "знание", предупреждават още от организацията.