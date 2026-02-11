The Guardian.
"Нашият любим Джеймс Дейвид Ван Дер Бийк почина спокойно тази сутрин. Той посрещна последните си дни със смелост, вяра и благодат“, се казва в изявление, споделено на официалната страница на Ван Дер Бийк в Instagram в сряда.
"Има много за споделяне относно неговите желания, любовта към човечеството и светостта на времето. Тези дни ще дойдат. Засега молим за спокойно уединение, докато скърбим за нашия любящ съпруг, баща, син, брат и приятел.“
През ноември 2024 г. Ван дер Беек разкри, че е диагностициран с рак на червата, докато се готвеше да се появи в американския благотворителен телевизионен специален филм "Истинският Монти“. Базиран на класическия британски филм "Пълният Монти“, сериалът видя група известни личности да се съблекат, за да повишат осведомеността за рака. През ноември 2025 г. Ван дер Беек разкри планове да продаде на търг сувенири и "съкровища“, които е запазил от работата си по телевизионните си предавания и филми, за да финансира лечението си на рака.
