Никола от Бургас е на 10 години и от раждането си се бори с рядко заболяване, което затруднява ходенето му. След две успешни операции в САЩ, днес той отново се нуждае от помощ – крачето му започва да се скъсява и предстои нова интервенция, за да може да продължи да се движи свободно.

Операцията е насрочена за декември, а след нея – дълга рехабилитация.

Необходимата сума е 87 000 USD.

Начините, по които можете да дарите Шанс на Никола :

Дарете чрез SMS на номер 17 777, като изпратите текст DMS NIKOLA или през дарителските бутони.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

BIC/SWIFT на Банка ДСК: STSABGSF

IBAN: BG67STSA93000031955437

Титуляр на сметката: Никола Петков Димов

https://pavelandreev.org/bg/campaign/sans-za-nikola 

paypal: valia0014@abv.bg

revolut: valentq3ir

Подкрепете Никола – всяко дарение е  крачка към неговото здраве и самостоятелност!