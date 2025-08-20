ЗАРЕЖДАНЕ...
10-годишният Никола има нужда от нашата помощ, за да оздравее
Операцията е насрочена за декември, а след нея – дълга рехабилитация.
Необходимата сума е 87 000 USD.
Начините, по които можете да дарите Шанс на Никола :
Дарете чрез SMS на номер 17 777, като изпратите текст DMS NIKOLA или през дарителските бутони.
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА
BIC/SWIFT на Банка ДСК: STSABGSF
IBAN: BG67STSA93000031955437
Титуляр на сметката: Никола Петков Димов
https://pavelandreev.org/bg/campaign/sans-za-nikola
paypal: valia0014@abv.bg
revolut: valentq3ir
Подкрепете Никола – всяко дарение е крачка към неговото здраве и самостоятелност!
