Дигитален клуб бе открит вчера в народно читалище "Искра – 1927“ в село Равна гора, община Аврен.Той е реализиран по проект по Инвестиция C 1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни" към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура BG- RRP-1.024, "Изграждане на мрежа от дигитални клубовете по Механизма за възстановяване и устойчивост.С реализацията на проекта, НЧ "Искра-1927“ се стреми към модернизиране на своите дейности, към повишаване на авторитета и притегателната си сила за осъществяване на широк кръг от образователни и културни дейности в региона.Клубът предлага достъп до съвременна компютърна техника, високоскоростен интернет, онлайн обучения, търсене на информация, подготовка на документи и др.Проектът осигурява свободен и безплатен достъп за посетителите. Работно време на клуба е всеки делничен ден от 9 ч. до 17 часа.