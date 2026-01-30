100-годишно читалище край Варна се похвали с дигитален клуб
©
Той е реализиран по проект по Инвестиция C 1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни" към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура BG- RRP-1.024, "Изграждане на мрежа от дигитални клубовете по Механизма за възстановяване и устойчивост.
С реализацията на проекта, НЧ "Искра-1927“ се стреми към модернизиране на своите дейности, към повишаване на авторитета и притегателната си сила за осъществяване на широк кръг от образователни и културни дейности в региона.
Клубът предлага достъп до съвременна компютърна техника, високоскоростен интернет, онлайн обучения, търсене на информация, подготовка на документи и др.
Проектът осигурява свободен и безплатен достъп за посетителите. Работно време на клуба е всеки делничен ден от 9 ч. до 17 часа.
Още от категорията
/
Кметът на Провадия за сесията на ОбС: Историята ще запомни кой е работил за бъдещето на децата
28.01
Росен Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въздействие върху функционирането на Шенген
21.01
КТ "Подкрепа" предупреди: Общините ще останат без възможности за инвестиции за дълъг период от време
23.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отново заплаха от наводнение в Крумовград!
18:01 / 29.01.2026
Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, причинил тежката кат...
16:09 / 29.01.2026
50 хиляди са гледали видеото, показващо гола клиентка по време на...
11:09 / 29.01.2026
Учителката на Билгин тормозела всички, твърдят негови съученици
10:08 / 29.01.2026
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, ...
08:31 / 29.01.2026
Дрогиран шофьор катастрофира на пътя Бургас - Варна, 19-годишен п...
10:09 / 28.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.