11-годишно момиче за втори път се хвърли в битката за Богоявленския кръст в Девня
Шест души на възраст от 11 до 45 години се престрашиха да участват в надпреварата тази зима. Най-бърз от всички обаче бе 29-годишният Тодор Славов, който пръв стигна до кръста.
"6 януари е светъл ден – Богоявление, символ на вярата и духовното пречистване. Нека днес надеждата дойде при всички нас и ни дари със здраве, мир и благоденствие! Нека осветената от отец Никифор вода ни даде сили и закриля домовете ни и всички наши близки, приятели и роднини. А вярата да ни даде увереност и единство в делата ни - да работим и да се развиваме като община", коментира кметът на Девня Свилен Шитов.
