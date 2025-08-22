ЗАРЕЖДАНЕ...
12-годишно момче спешно има нужда от помощ за операция в Турция
Вече седем години Ники се бори с тежката диагноза склеродермия, което засяга кожата, ставите и костите му.
"Като станах на 6 години, една точка ми излезе и почна да нараства - по-трудно ми е, изкривявам се", разказа момчето пред bTV.
Лъч надежда за Ники е операция на крака в Турция, но сумата за нея е непосилна за семейството му.
"24 000 евро са нужни за цялостна операция - от кръста до ходилото. Ходилото ще изправят, кръстчето ще изправят, сухожилие ще поставят – така ми казаха. До 25 август трябва да се направи операцията, 7000 евро имаме събрани. Моля се на всички хора да подадат ръка на това дете да расте щастливо“, казва Ирина Костова, бабата на Николай.
Момчето мечтае да се върне в училище и да тренира спортове. Ники пътува за Турция в неделя. Семейството му обаче не разполага с необходимите средства.
Ако имате желание и възможност да помогнете на детето, данните на банковата сметка са:
Allianz Bank
IBAN: BG31BUIN95611000740997
BIC: BUINBGSF
Получател: Фондация Павел Андреев
Основание: Николай Симеонов Николаев
