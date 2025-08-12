ЗАРЕЖДАНЕ...
13-годишно момиче наби 11-годишно. Ритала го е, скубала и му е удряла шамари
© Илюстративна снимка
В хода на предприетите незабавни действия служителите на реда изяснили, че видеото е било заснето привечер на 8 август.
На детска площадка в градчето 13-годишна ритнала, скубала и ударяла шамари на 11-годишна. Установени са очевидци и местен жител, който заснел видеото. Предстои доклад на материалите по образуваната преписка в Районна прокуратура – Видин. За днес в гр. Кула по случая е свикан Координационен механизъм с експерти от компетентните институции.
Още от категорията
/
ГДБОП разби престъпна групировка във Велико Търново, всичките ѝ членове са били част от рокерския клуб Hells Angels
08.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голяма измама в Добрич
12:38
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.