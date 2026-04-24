Повдигнаха обвинение на шофьора на автобуса от трагедията край Малко Търново, отнела живота на две украинки. Мъжът е задържан за 72 часа. Прокуратурата в Бургас настоява за постоянен арест.

"Събрани са достатъчно доказателства, за да бъде привлечен като обвиняем за причиняване на смъртта на две лица и телесни повреди на други пътници“, заяви говорителят на прокуратурата Христо Колев пред БНТ. Грозят го от 10 до 15 години лишаване от свобода, ако бъде признат за виновен.

По думите му има реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като е чуждестранен гражданин без постоянен адрес у нас.

Разследването сочи, че автобусът е спрял на наклон заради липса на гориво, а след запалване на двигателя е потеглил сам и се е преобърнал.

"Установено е, че превозното средство е било с работещ двигател и без дръпната ръчна спирачка – нарушение на Закона за движение по пътищата“, посочи Колев.

При инцидента пътници са направили опит да овладеят ситуацията, но без успех.

Назначена е автотехническа експертиза, която трябва да изясни окончателно причините за катастрофата. Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража“.