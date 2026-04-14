Две 18-годишни момчета пострадаха при автомобилен инцидент край Генерал Тошево. Зад волана било 15-годишно момиче, а те се возили върху покрива на колата.
Катастрофата станала на 13 април около 21:40 часа. Собственик на колата е едно от пострадалите момчета, съобщи NOVA.
Докато пътували в посока село Присад двамата мъже паднали от превозното средство.
В резултат на инцидента единият е настанен в МБАЛ – Добрич с комоцио и охлузни рани по главата, а другият е с охлузна рана на десния крак, но отказал медицинска помощ.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.