Две 18-годишни момчета пострадаха при автомобилен инцидент край Генерал Тошево. Зад волана било 15-годишно момиче, а те се возили върху покрива на колата.

Катастрофата станала на 13 април около 21:40 часа. Собственик на колата е едно от пострадалите момчета, съобщи NOVA.

Докато пътували в посока село Присад двамата мъже паднали от превозното средство.

В резултат на инцидента единият е настанен в МБАЛ – Добрич с комоцио и охлузни рани по главата, а другият е с охлузна рана на десния крак, но отказал медицинска помощ.