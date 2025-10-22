Сподели close
15-годишното момче, което намушка фатално свой връстник в столичен мол, не е останало за лечение в "Пирогов", съобщиха за "Фокус" от лечебното заведение.

Два пъти вчера беше прекъсвано заседанието на Софийския градски съд, на което трябваше да се реши дали момчето да остане в ареста. 

От "Пирогов" съобщиха, че медиците са преценили, че няма нужда момчето да остане в болницата, след което е било отведено.  

На 19 октомври момче на 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Пирогов", но по-късно стана ясно, че е починало. Задържано по случая беше друго 15-годишно момче.