15-годишното момче, което намушка фатално свой връстник в столичен мол, не е останало за лечение в "Пирогов", съобщиха заот лечебното заведение.Два пъти вчера беше прекъсвано заседанието на Софийския градски съд, на което трябваше да се реши дали момчето да остане в ареста.От "Пирогов" съобщиха, че медиците са преценили, че няма нужда момчето да остане в болницата, след което е било отведено.На 19 октомври момче на 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Пирогов", но по-късно стана ясно, че е починало. Задържано по случая беше друго 15-годишно момче.