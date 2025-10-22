ЗАРЕЖДАНЕ...
15-годишното момче, което намушка друго в мол в София, не е останало в "Пирогов"
Два пъти вчера беше прекъсвано заседанието на Софийския градски съд, на което трябваше да се реши дали момчето да остане в ареста.
От "Пирогов" съобщиха, че медиците са преценили, че няма нужда момчето да остане в болницата, след което е било отведено.
На 19 октомври момче на 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Пирогов", но по-късно стана ясно, че е починало. Задържано по случая беше друго 15-годишно момче.
