Малко след 11 часа вчера 79-годишен мъж от село Веселиново подал сигнал, че му е отнет противозаконно лекият автомобил. Мъжът обяснил, че колата, Фолксваген "Голф" с шуменска регистрация била паркирана пред дома му.

Не била заключена. По негови данни кражбата е станала за времето от 23 часа в неделния ден до 11 часа на следващия. Проведени са незабавни мероприятия. Автомобилът е намерен изоставен в местността " Редината" близо до село Веселиново. Върнат е на собственика.

Установен е извършителят - 16- годишен от същото село.

За извършено престъпление по чл. 346 ал. 1 от НК е образувано бързо производство.