Момиче на 18 години загина при катастрофа, станала днес около 1:00 часа на пътя Орешак - Троян, в района на квартал "Ливадето“. Заот ОДМВР-Ловеч казаха, че има и още трима ранени младежи.Двама от тях са откарани за преглед в болница, а третият е освободен за домашно лечение.Инцидентът е станал към 1:00 часа тази нощ на пътя Орешак - Троян. Лек автомобил на прав участък е излязъл от пътното платно и се е ударил в железобетонен стълб, след което се е преобърнал. 18-годишната водачка на колата е починала на място.По случая е образувано досъдебно производство.