20-годишно момиче бе нападнато от бившия й приятел
Нанесъл ѝ удари с ръце по лицето. За нанесената лека телесна повреда е задържан за срок до 24 часа в РУ- Шумен.
Образувано е бързо производство.
