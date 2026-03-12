25-годишен от село Средня е задържан в полицейския арест в Шумен. Около 23:30 часа снощи мъжът и бивш приятел на 20-годишна от тервелското село Жегларци отишъл пред квартирата ѝ на ул. "Мизия" в Шумен.Нанесъл ѝ удари с ръце по лицето. За нанесената лека телесна повреда е задържан за срок до 24 часа в РУ- Шумен.Образувано е бързо производство.