22-годишен младеж е с опасност за живота след катастрофа в Добрич
Сигналът за произшествието е подаден около 3:30 часа. Катастрофата е станала на бул. "Трети март". Зад волана е бил неправоспособен 22-годишен младеж, който се е движил с пътник.
Шофьорът е настанен в МБАЛ - Добрич с черепно-мозъчна фрактура и е с опасност за живота. Пътникът също е откаран в болница, но е без опасност за живота.
