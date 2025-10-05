Сподели close
Тежък инцидент е станал тази нощ по улиците на Добрич. 22-годишен мотоциклетист е с опасност за живота след катастрофа. Това потвърдиха за "Фокус" от полицията в града.

Сигналът за произшествието е подаден около 3:30 часа. Катастрофата е станала на бул. "Трети март". Зад волана е бил неправоспособен 22-годишен младеж, който се е движил с пътник.

Шофьорът е настанен в МБАЛ - Добрич с черепно-мозъчна фрактура и е с опасност за живота. Пътникът също е откаран в болница, но е без опасност за живота.