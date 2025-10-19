ЗАРЕЖДАНЕ...
33-годишен мъж почина на място при катастрофа в Старозагорско
©
По първоначална информация е самокатастрофирал л.а. "Ауди", управляван от 33-годишен мъж. Водачът е починал на място.
В РУ-Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.
Още по темата
/
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
18.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хас...
12:25 / 17.10.2025
Дете е с тежки изгаряния и опасност за живота след токов удар
11:29 / 16.10.2025
Царево пред нова заплаха: Кметът предупреди "Ще бъде задействан B...
19:48 / 15.10.2025
ВиК за водния режим: Общините със засегнато население вече са дво...
13:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.