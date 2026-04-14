Установени по време на проверките са 5752 нарушения, от които 1708 за скорост. Шестима са водачите, установени да шофират със скорост над 50 км/ час от максимално разрешената. 32 водачи са управлявали със скорост между 41 и 50 км/ час над максимално допустимата, а 105 са се движили с превишение на скоростта между 31 и 40 км/ час.

При проверките са установени 537 водачи, които управляват технически неизправно моторно превозно средство, с нередовни пътни документи са били 516 водачи, без задължителна застраховка "Гражданска отговорност" 71. За неспазване на предимство, знаци и сигнали са санкционирани 559 водачи, 577 за неправилно спиране и паркиране, 188 не са ползвали обезопасителен колан или каска, а 48 са ползвали мобилен телефон по време на управление.

През март са установени 34 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол. 19 от тях са били с концентрация над 1,2 промила. В хода на проверките шестима са управлявали с положителни на наркотични вещества и техни аналози проби. Временно са отнети свидетелства за управление на моторни превозни средства на 74 водачи, 53 пътни превозни средства са временно спрени от движение. Прекратена е регистрацията на 47 превозни средства.

През март в област Шумен са регистрирани 42 пътно-транспортни произшествия, от които 5 тежки с петима ранени.