38-годишна е задържана в полицейския арест, след като е установена да шофира след употреба на алкохол с над 1,2 промила.

Пет минути след полунощ на 23 април екип на РУ- Велики Преслав, който работил в малките населени места, спрял за проверка в село Осмар водач на Мерцедес с шуменска регистрация. Автомобилът бил управляван от 38-годишна жена от същото село. Лъхала на алкохол.

Полицейските служители я изпробвали с дрегер. Отчетени са 1,40 промила алкохол в издишания въздух. Дала е кръвна проба за химичен анализ. Задържана е за срок до 24 часа в полицейското управление във Велики Преслав.

За извършено престъпление по чл.343 Б ал. 1 от НК е образувано бързо производство. Автомобилът е иззет с протокол и е приобщен като веществено доказателство.