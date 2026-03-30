4-годишно момиченце почина в добричка болница, близките настояват за разследване
От държавното обвинение уточняват, че институцията е сезирана по случая и разследването се извършва от следователи в Окръжния следствен отдел към прокуратурата. Към момента не се съобщават допълнителни подробности.
Сигнал до Про Нюз Добрич бе подаден от близки на детето, които изразяват съмнения относно обстоятелствата около смъртта. По техни думи лечението е било забавено, а вписаната диагноза в съобщението за смърт "не съответства на фактите“.
В момента близките очакват резултати от аутопсията.
Те настояват случаят да получи публичност с цел, по думите им, "да се гарантира истината и да няма прикриване“.
От компетентните институции към момента не са предоставили информация за причините за смъртта. Очаква се резултатите от съдебномедицинската експертиза да дадат яснота по случая.
