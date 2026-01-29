Приключи оценката на проектните предложения по процедура BG-RRP-12.014 "Изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена“, финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост.По процедурата са подадени 135 проектни предложения от 43 общински администрации. След оценката 100 проекта са одобрени за финансиране, в съответствие със заложените индикатори по инвестиция C12.I7 "Развитие на амбулаторните грижи“.Осем проектни предложения са отхвърлени като неотговарящи на изискванията, а 27 проекта са включени в списъка с резервните предложения.Основната цел на процедурата е изграждане и оборудване на амбулатории за извънболнична медицинска помощ и консултативни медико-социални звена в трудно достъпни и отдалечени райони.Новите амбулатории ще бъдат предоставяни за безвъзмездно ползване от лекари и медицински сестри, чрез договори между съответните общини и медицинските специалисти.С реализацията на проектите се очаква подобряване на достъпа до първична извънболнична медицинска помощ, както и по-добро териториално покритие на здравните услуги в страната.