48-годишен мъж почина след сбиване в Слънчев бряг. Според полицията около 05.30 ч. днес в заведение в х-л "Диамант" в Слънчев бряг след употреба на алкохол възниква спречкване между две компании, като конфликтът е потушен, а мъжете са изведени навън от обекта от служители на частна охранителна фирма.Едната компания, състояща се от петима мъже от с. Оризаре с такси се отправила към денонощен хранителен обект в района на магазин "Жанет", като в близост засекли да върви пеша 48-годишен мъж от Свети Влас, част от другата компанията. Отново възникнало словесно и физическо спречкване, като изведнъж 48-годишният мъж паднал на земята и починал.Тялото му е откарано в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас за аутопсия, която ще се осъществи през утрешния ден. Петимата мъже от компанията са задържани за срок до 24 часа в Районно управление - Несебър. Предстои извършването на множество процесуално - следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.