Парадът на лалетата в Университетска ботаническа градина – Балчик вече започна

Първите цветове са тук и поставят началото на пролетния спектакъл.

Най-ранните сортове вече са разгърнали цветовете си и поставят началото на пролетния разцвет, а кулминацията на парада се очаква съвсем скоро – около Великден.

И този сезон парадът, който вече над 13 години е част от пролетния облик на градината, ще представи впечатляващо разнообразие – над 60 000 луковици от всички класове лалета, обединени в групи според периода им на цъфтеж.

Сред новите за градината сортове тази година се открояват Armani и Happy Generation от групата на триумф лалетата, Fiery Club – многоцветен късен сорт, както и Quebec от ранните грейги, които показаха едни от първите цветове на сезона.

При кичестите (божуровидни) лалета вниманието привличат Negrita Double от ранноцъфтящите и Gudoshnik Double от късните сортове, отличаващи се с наситени, многослойни цветове.

Сред най-тъмните лалета тази година изпъкват Black Parrot от папагаловите и Uncle Tom от късните кичести, с дълбоки, почти кадифени тонове.

Любителите на по-необичайни форми могат да открият интересни представители сред късноцъфтящите виридифлора, като Doll’s Minuet, както и елегантните лилиевидни сортове като Purple Doll.

Заповядайте да разгледате пролетната експозиция на лалета в Университетска ботаническа градина – гр. Балчик. През месец април градината е отворена за посетители всеки ден от 8:30 до 19:00 часа.