66 дежурни екипа гарантират електрозахранването в Североизточна България по празниците
Във връзка с предстоящите празнични дни ЕНЕРГО-ПРО предприема допълнителни мерки за осигуряване на надеждно електрозахранване. С цел да осигури светли и комфортни празнични дни дружеството преустановява всички планови прекъсвания на електрозахранването на своята оперативна територия в областите Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Русе и Разград, в периода 20.12.2025 – 05.01.2026 г. По време на празничните дни 66 дежурни екипа на ЕРП Север ще бъдат в готовност денонощно и ще реагират своевременно при възникване на аварийни ситуации с цел бързо възстановяване на електрозахранването. Служителите са подсигурени с високопроходими автомобили и специализирана техника. При необходимост ще се пренасочват екипи към засегнатите райони.
Преди коледните и новогодишните празници ЕНЕРГО-ПРО напомня на клиентите си да планират предварително плащанията си, тъй като във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като основна парична единица в Република България, на 5 януари 2026 г. – първия официален работен ден на годината, ще бъдат въведени временни ограничения:
Центровете за обслужване на клиенти няма да приемат клиентски плащания за електроенергия и платени услуги. Виртуалният ПОС (vPOS) на ЕНЕРГО-ПРО Продажби няма да бъде достъпен. Няма да се приемат плащания към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД чрез EasyPay и "Български пощи“ ЕАД. Няма да се приемат плащания към ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги чрез EasyPay.
От 6 януари 2026 г. приемането на клиентски плащания ще бъде възстановено.
Допълнително дружеството информира, че за месец декември 2025 г. няма да бъдат издавани фактури за авансови плащания. Мярката цели осигуряване на коректен преход към разплащания в евро и спазване на действащите нормативни изисквания.
