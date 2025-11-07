В сутрешните часове вчера полицейски служители от РУ- Велики Преслав извършили проверка по сигнал за мъж, който държи в жилището си културно-исторически ценности.В частен дом във Велики Преслав, обитаван от 74-годишен местен жител криминалисти намерили метално тристранно копие с втулка и врязана украса дълго около 70 см.Иззето е, за извършено престъпление по чл. 278 ал. 6 от НК е образувано досъдебно производство.