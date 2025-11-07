70 сантиметрово антично копие бе открито в дома на иманяр
В частен дом във Велики Преслав, обитаван от 74-годишен местен жител криминалисти намерили метално тристранно копие с втулка и врязана украса дълго около 70 см.
Иззето е, за извършено престъпление по чл. 278 ал. 6 от НК е образувано досъдебно производство.
