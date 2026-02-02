80 000 нощувки е реализирала Албена от туристи и гости от Молдова 2025 година
Албена взема активно участие в международната туристическа борса TOURISM & TRAVEL EXPO 2026 в Кишинев, Молдова, която се провежда от 30 януари до 1 февруари 2026 г. Министерството на туризма организира национално представяне на България с информационен щанд от 100 кв. м. В изложението в Международния изложбен център "Молдекспо“ участват над 70 компании от Молдова, България и Румъния.
Основен фокус за Албена е привличането на молдовски туристи чрез представяне на оферти за летен отдих, балнеология и семейни почивки и детски туризъм.
Директорът на "Албена Тур“ представи възможностите на комплекса пред изложители и гости с презентации в семинар с туристически агенции на тема: "Защо си струва да изберем Албена – достъпна и приятна почивка на Черно море“. Задаваните въпроси към Красимира Стоянова за актуални пакетни цени, бюджетни програми с ол-инклузив, чадъри, шезлонги и ескалатор, са били най-често предмет на разговор с представителя на "Албена“ АД.
80 000 нощувки е реализирала Албена от туристи и гости от Молдова през летен сезон 2025 година.
Нова услуга в предлаганите дейности за туристи през 2026г. ще бъде ежедневен автобусен транспорт за гости на туристическите комплекси и дестинации в България от Молдова.
