Температурите в страната са между -12° и +1°С, времето е предимно облачно, със слаб до умерен вятър, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура“.

Състояние на автомагистралите

АМ "Тракия“

Област София:

От км 44+400 до км 46+480, посока Бургас – движение с повишено внимание заради обезопасяване в аварийната лента (до 31.12.2026 г.).

Област Стара Загора:



От км 184 до км 208 – почистване на регули, движение с повишено внимание и в двете посоки (до 09.01.2026 г.).

Област Бургас:

От км 346+400 до км 349+000, посока София – ремонт, ограничение на скоростта до 90 км/ч (до 31.12.2026 г.).

Монтаж на пътни знаци между км 308 и км 357, поетапни ограничения в изпреварващата лента (до 09.01.2026 г.).

АМ "Хемус“

Област София:

От км 1+240 до км 8+500, посока Варна – ограничение 90 км/ч, тежкотоварните МПС над 12 т се движат само в аварийната лента (до 15.05.2026 г.).

В тунел "Топли дол“ – временна организация на движението, възможни промени при аварийни ситуации (до 30.04.2026 г.).

Област Ловеч:

Временна организация с ограничителни елементи в участък км 87+400 – км 87+675 (до 11.01.2026 г.).

Област Варна:

Между п.в. "Суворово“ и "Повеляново“ – почистване на окопи (до 09.01.2026 г.).

Между п.в. "Слънчево“ и "Летище“ – ремонт, двупосочно движение в платното за Варна, ограничение за извънгабаритни МПС (до 30.03.2026 г.).

АМ "Струма“

Пътен възел "Банкя“ – ремонт на осветлението (до 16:00 ч. на 09.01.2026 г.).

Област Перник – аварийни дейности, частично затворена активна лента между км 16 и км 18 (до 12.01.2026 г.).

Област Благоевград – почистване на отпадъци между км 152 и км 166+500 (до 09.01.2026 г.).

Без ограничения

АМ "Марица“

АМ "Европа“

АМ "Черно море“

От км 0 до км 8+600 – отсичане на единични дървета, движение с повишено внимание (до 10.01.2026 г.).

Ограничения в планинските проходи



Затворени целогодишно: "Върбишки“, "Златишки“

Забрани за тежкотоварни МПС:

"Троянски“ – над 12 т

"Котленски“ – над 20 т

"Петрохан“ – над 12 т и МПС над 12 м

"Шипка“ – тежкотоварни МПС над 12 т (до 31.03.2026 г.)

Други ограничения:

"Дюлински“ и "Пампорово“ – забранени за МПС над 3,5 т

"Вратник“ – забрана за МПС над 10 т в определени участъци

"Айтоски“ – ограничение за МПС над 12 т в участъка Айтос – Ябълчево

Останалите проходи са отворени за движение при зимни условия.