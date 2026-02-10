Адвокат: Може би в конкретния случай детето е живяло в хижа "Петрохан", отговорността е на родителите
"Има хора, които това работят. Има хора, които следва да бъдат сезирани в случаи, че има подобна ситуация. Тук поне в конкретната случка може би има нещо нередно, а може и да няма. Сред жертвите има едно 15-годишно дете, за което ние нищо не знаем. Дали е ходило на училище, не знаем дали се е обучавало като частен ученик. Дали това дете е било там по собствена воля".
Именно училището е това, което трябва да подаде сигнал на отдела към Закрила на детето. Задачата на институциите е да се следи именно за това, заяви Бекирска.
"В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители и отклоняването му от местоживеенето е само по важни причини. Само тогава то може да бъде отклонено. Така стои законът. Въпросът е, че в конкретния случай може би детето е живяло в тази хижа. Дали е живяло там за определен период - ние нямаме представа. Тук отговорността е на самите родители".
Родителската отговорност винаги е на двамата родители и тя винаги е равна, допълни тя.
Няма прошка за Никола Бургазлиев от мелето с АТВ в Слънчев бряг
17:16 / 09.02.2026
Властите официално: Няма чужди следи освен тези на шестте жертви
16:32 / 09.02.2026
Ето какви стикери е имало на двете врати на кемпера на Калушев
15:15 / 09.02.2026
Никола Бургазлиев пред съда: Ако мога да работя - всички изкарани...
14:46 / 09.02.2026
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Иска да излезе от ареста, за да з...
14:20 / 09.02.2026
Близки на пострадалите в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг настоя...
13:47 / 09.02.2026
Хаджи Енчо
преди 3 ч. и 7 мин.
Хубава жена със стилна прическа. Сериозен поглед и леко сърдито присвити устни. Доста секси!
ZyklonB
преди 3 ч. и 23 мин.
Родителите трябва да понесат отговорност ,тък като синът им е непълнолетен.
Сергей Пройчев
преди 3 ч. и 25 мин.
Госпожо адвокат-детето живее с родителите си но ако те са подменкаджии с промити мозъци го дават на педофил да го използва и възпитава.И 150к евро му дават
