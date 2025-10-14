ЗАРЕЖДАНЕ...
Адвокат за "Негреско" на Елените: Ще атакуваме всякакви актове за събаряне
В момента единствените, които ще претърпят щети, ще бъдат собствениците на апартаменти, обяви той. Майката на адвоката купила жилището, което било около 100 квадрата, от НАП чрез публична продан. Преди имотът бил собственост на длъжник и това наложило публичната продан. Седмица преди наводнението НАП е продавал още един апартамент, поне 10 имота били купени така.
"Това, което стана, е трагедия. Ако беше 20 дни по-назад, щеше да бъде по-голяма трагедията. Самата сграда е била като бент", каза адвокат Петров.
"Имаме готовност да атакуваме всякакви заповеди, а после да подадем искове по Закона за отговорността на държавата. Не смятам, че инвеститорът има вина, той има всички документи, интересът да се строи там сградата е на инвеститора, но затова са контролните органи", добави адвокатът.
Първи и Вечни
преди 4 мин.
Има много лесно решение. Няма "държавата", има конкретни имена и подписи на РДНСК, главни архитекти и т.н., които стоят по документите. Осъждат се, конфискува се имуществото им до пълно възстановяване на щети и компенсиране на потърпевшите собственици. Така това ще остане последното незаконно строителство в България.
Sion
преди 5 мин.
Колко са нагли тези адвокати.... където им е изгодно там се бутат. Кое му е законното бе льольо ? Аз ако вдигна една барака след 2 дена ще ми виснат на врата... Инвеститора и гл. архитект са за затвора.
Виктор1
преди 50 мин.
Инвеститора има най-голяма вина. Защото плаща на контролните органи да си затварят очите. Ако всичко беше наред, това бедствие нямаше да се случи. Според мен общината трябва да предостави равностойни жилища или да обезщети подобаващо законните собственици.
вече
преди 51 мин.
В момента единствените, които ще претърпят щети, ще бъдат собствениците на апартаменти, - не е за вярване, а тези дето загинаха, а техните семейства те не търпят щети. Разбира се човешката наглост няма край, нека умират хора, но ние ще си живеем в апартаментите. С каква съвест с какво спокойствие ще живееш на фона на човешки живот. и най вече, че утре може отново да има жертви. Това е нечувано. ами докато си живуркате и отново се случи бедствие и ваши близки загинат, тогава кое е по важно апартаментчето или човека.
