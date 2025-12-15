Акция в София и Ловеч: Задържаха седем лица от организирана престъпна група, един от тях е началникът на столично РПУ
© Булфото
По думите му са иззети различни вещества като марихуана, кокаин и синтетични наркотици и вещи, които ще бъдат приобщени като доказателства по делото. В това число финансови средства от порядъка на десетки хиляди евро и златни ценности.
"Бяха привлечени като обвиняеми седем лица като участници в организирана престъпна група за извършени тежки умишлени престъпления. Две от тези седем лица са ръководители на ОПГ-то. Престъпленията са от типа на палеж, подкупи и разпространение на наркотици вещества. Същите от тези са задържани за срок от 72 часа. Наказанията поотделно за тях са от 3 до 10, от 3 до 12 и 5 до 15 години лишаване от свобода", поясни още Вълков.
Изпратено е искане до МВР от директора на СДВР Любомир Николов за отстраняване на всички служители, взели участие в престъпната група.
Той обяви, че единият от тези лица е началникът на Пето РПУ в София. "Неговият професионален опит предполага той да има особени знания в методите и способите, които ние използваме при разкриване на престъпления от подобен характер", допълни Николов.
Още по темата
/
Задържаха полицейски шеф
12.12
Над 26 млн. лв. е щетата към бюджета на България заради схемата с ДДС, разследвана от Европрокуратурата
05.12
Европрокуратурата извършва над 80 претърсвания в България за измами с ДДС на стойност над 13 милиона евро
05.12
ГДБОП участва в международна операция, разбила мрежа за криптоизмами и пране на пари за над 700 милиона евро
04.12
След мащабна полицейска акция: Разбиха престъпна група за каналджийство, иззета е сума от 50 000 евро
25.11
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
20.11
Още от категорията
/
Калин Стоянов: Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ, в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори
02.12
Експерт: За единица време по АМ "Тракия" минават по-малко автомобили, отколкото на Околовръстното
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Открива се ски сезонът в Банско: Празник на 2600 метра надморска ...
09:53 / 13.12.2025
Пускат движението по новия участък от АМ "Хемус"
17:23 / 12.12.2025
МТС: Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" се изпълнява по ...
15:14 / 12.12.2025
Става нещо странно с язовир "Цонево"
08:55 / 10.12.2025
Задържаха млад мъж за притежание на наркотици в Шумен
11:10 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.