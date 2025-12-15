В хода на разследването по следствено дело, образувано от Окръжна прокуратура -Ловеч преди около 5 месеца, на 12-ти декември, на територията на Ловеч и София бяха извършени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия по време на които бяха иззети големи количества наркотични вещества. Това заяви пред журналисти окръжният прокурор в Ловеч Валентин Вълков по време на брифинг.По думите му са иззети различни вещества като марихуана, кокаин и синтетични наркотици и вещи, които ще бъдат приобщени като доказателства по делото. В това число финансови средства от порядъка на десетки хиляди евро и златни ценности."Бяха привлечени като обвиняеми седем лица като участници в организирана престъпна група за извършени тежки умишлени престъпления. Две от тези седем лица са ръководители на ОПГ-то. Престъпленията са от типа на палеж, подкупи и разпространение на наркотици вещества. Същите от тези са задържани за срок от 72 часа. Наказанията поотделно за тях са от 3 до 10, от 3 до 12 и 5 до 15 години лишаване от свобода", поясни още Вълков.Изпратено е искане до МВР от директора на СДВР Любомир Николов за отстраняване на всички служители, взели участие в престъпната група.Той обяви, че единият от тези лица е началникът на Пето РПУ в София. "Неговият професионален опит предполага той да има особени знания в методите и способите, които ние използваме при разкриване на престъпления от подобен характер", допълни Николов.