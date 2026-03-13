Арагчи: Цената на петрола ще продължи да се покачва
Арагчи, в интервю за държавната турска агенция Anadolu Agency по време на участието си в пропалестинския марш в Техеран, заяви, че цените на петрола в момента са много високи и вероятно ще продължат да се покачват.
(Денят на Кудс (на арабски: Yawm al-Quds - Ден на Йерусалим) е международен ден, отбелязван всяка година в последния петък на свещения месец Рамадан, за да се изрази подкрепа за палестинците и да се противопостави на израелското присъствие в Йерусалим).
"Като се има предвид политиката на САЩ и Израел в региона, цените вероятно ще продължат да се покачват и в бъдеще“, заявява той.
Арагчи допълва, че тези, които тласкат региона към катастрофа, носят отговорност за скока на цените, посочвайки директно САЩ и Израел, и коментира, че тези страни трябва да бъдат държани отговорни.
Той посочва, че иранският народ е излязъл по улиците, въпреки продължаващите атаки на САЩ и Израел.
"Не само в Техеран, но и във всички градове, Ислямската република Иран демонстрира своята решимост да подкрепи Йерусалим, Палестина и всички идеали, които защитаваме от години. Надяваме се, че ще продължим с тази сила и решимост, и нашите врагове ще трябва да признаят силата на иранския народ“, посочва Арагчи.
Откакто Израел и САЩ започнаха съвместни атаки срещу Иран на 28 февруари, при които загинаха около 1300 души, включително тогавашният върховен лидер Али Хаменей, враждебните действия ескалираха.
Иран отвърна с удари с дронове и ракети, насочени срещу Израел, Йордания, Ирак и страните от Персийския залив, в които са разположени американски военни бази, и на практика затвори Ормузкия пролив около 1 март.
