Преди дни, при извършване на полицейска проверка от полицаи към Първо РУ и РУ Провадия, са задържани за срок до 24 часа, 29 и 36-годишни мъже, жители на с. Калояново и гр. Дългопол. У тях служителите на реда намерили и иззели полиетиленови пликчета, съдържащи бяло кристалообразно вещество - метамфетамин.

Срещу нарушителите са образувани бързо и досъдебно производства по чл.354а, ал.3, т.1 от НК.