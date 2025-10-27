Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Временно движението при км 22 на АМ "Тракия“ в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Ограничени са активна и аварийна ленти. Трафикът се регулира с пътни знаци. 

От Агенцията апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.