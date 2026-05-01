От Водоснабдяване и канализация – Варна информират за възникнала авария във Варненска област, която ще доведе до временно прекъсване на водоподаването в един от населените места днес, 1 май (петък), предаде Nova Varna.

Къде ще бъде прекъсната водата днес

Поради аварията, без вода ще останат абонатите в град Долни чифлик, живеещи на следните улици: ул. "Ясен", ул. "Иглика“, ул. "Детелина“, ул. "Божур“, ул. "Бор“, както и съседните на тях улици.

Времетраене на прекъсването

По информация на ВиК – Варна, водоподаването ще бъде спряно от 11:00 ч. до 15:00 ч. днес. След отстраняване на аварията се очаква услугата да бъде възстановена поетапно.

Жителите на засегнатия район е препоръчително да се запасят с необходимото количество вода за битови нужди.