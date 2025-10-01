ЗАРЕЖДАНЕ...
Автобус изхвърча от магистрала "Тракия"
Шофьори, пътуващи по аутобана, съобщиха, че автобус е изхвърчал извън пътното платно. В момента возилото се изтегля от крайпътна канавка. На мястото, което е в непосредствена близост до отбивката за Церово и Велинград в посока София, има и полиция.
Тепърва органите на реда ще установяват причината за възникването на произшествието. Движението не е затруднено.
