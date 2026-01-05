Автомобилно меле: Един е загинал, а четирима са в болница
© Снимката е илюстративна
Освен полицаи и екипи на Спешна помощ, на място са пристигнали и служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, които са рязали една от колите, за да извадят ранените. Инцидентът е станал по улица "Дълга лъка“. Участъкът е останал затворен за часове, като към момента трафикът се осъществява нормално.
На местопроизшествието са извършени огледи, по случая е образувано досъдебно производство.
Източници на ФОКУС разкриха, че се работи и по версия, в която катастрофата е в следствие на организиран дрифт в района.
Още по темата
/
Д-р Сибила Маринова: Транспортират едно от пострадалите в катастрофата румънски деца с хеликоптер, българче остава в реанимация
01.08
Заловиха тираджия, за когото се предполага, че е убил човек в Прохода на Републиката и опитал да избяга
05.05
Още от категорията
/
Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани преди назначаването ми, не знаех за тях
30.12
Разбраха коя е жената, премазана от коли и камиони на АМ "Тракия", полицаите шокирани от гледката
18.12
Намериха скрити камери в тоалетните на наше училище, записите са отивали в телефона на директора
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:29 / 04.01.2026
Търговец от Добрич: Магазинът ми няма да работи с евро през 2026 ...
11:58 / 31.12.2025
НИМХ: Предимно слънчево ще е времето по Черноморието в последния ...
18:47 / 30.12.2025
Открили са флакони с райски газ в колата от катастрофата на Присо...
16:39 / 30.12.2025
Среднощният обир в София: Заплашили продавачката с автомат "Калаш...
14:50 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.