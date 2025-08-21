Сподели close
Жена споделя в социалните мрежи история от нашето Черноморие, която буди възмущение у мнозина. Случката се развива на плажа, където авторката става свидетел на друга жена, която доброволно събира боклуци сред камъните. Видяното много я радва.

Не толкова положителна е реакцията на друга дама, която започва конфронтация с жената, събираща отпадъците:

"Сега ли решихте да чистите? Аз съм дошла да си почивам, не да гледам боклук! Защо не го събирате в чували?“

Жената мълчаливо продължила да събира отпадъци. В този момент авторката на публикацията се намесва:

"А вие бихте ли прекъснали почивката си, за да помогнете, вместо да правите забележки? Тази жена го прави доброволно.“

"Какво ме интересува как го прави, аз искам да се пека…“ — отвърнала другата.

Дамата, почистваща плажа, любезно отвърнала, че щом намери чувал, ще го използва. 

Авторката продължава разказа:

"Побеснях! Отидох до близкото заведение, взех голям чувал и се върнах. Заедно събрахме всичко, което беше натрупала. Докато го правехме, се приближи друга жена с боклук. Усмихна се и каза:

"Казват, че ако поне веднъж в живота си изхвърлиш чужд боклук, планетата става по-чиста.“

Погледнах знамето над нас. На него пишеше:

"Ти си твоята околна среда. Запомни това.“

И си дадох сметка — в душите на едни хора има градина, а на други — кочина“, завършва разказа си жената.