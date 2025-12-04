21-годишен е задържан за нанесен побой и унищожаване и повреждане на чуждо имущество. Около 07:30 часа на 3 декември мъжът с още двама проникнал в частен имот в село Струйно.След като нахлул в жилището, мъжът счупил телевизор, маса и стол, след което нанесъл побой на баща и син на 45 и 21 години. Малко по-късно извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Причина за побоя и увреденото домашно имущество-неуредени лични взаимоотношения.Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 216 ал. 1 от НК.