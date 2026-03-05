Баща завързвал системно сина за кол за наказание
В сряда то беше прибрано от вуйчо му, който ще се грижи за него. Той самият обаче отрича бащата да е упражнявал насилие над момчето.
"Нещата ще се оправят, трябва малко да влезе в пътя, да започне да спазва правила. Може някой път баща му да е викал малко повече, но понякога и самото дете си е заслужило скарването. Аз отидох и си го прибрах. Поех някакъв ангажимент", каза вуйчото и допълни, че детето е добре.
"Сезирани сме от гражданин, че детето е малтретирано, и то доста пъти. Веднага сигнализирах кмета и отдел "Закрила на детето", заяви Емилия Жилиева, заместник-кмет на Лясковец. Тя обясни още, че родителите са разделени. Доскоро момчето живеело при майка си. След това обаче отишло при бащата.
"Днес се събира мултидисциплинарен екип, който ще реши каква ще е съдбата на детето, как ще се работи с него. В Лясковец има Център за обществена подкрепа с добри психолози. Предполагам, че ще бъде насочено натам. Отдел "Закрила на детето“ има методика, по която работи, и ще извърви пътя. Ние, от наша страна, ще следим какво се случва и ще помагаме с каквото можем", заяви Жилиева пред Nova.
Експерт по пътна безопасност: Извън населените места всеки четвърти е загинал при ПТП на завой
