Бащата на Сияна - Николай Попов направи пореден трогателен пост за това какво се случва с родителите на загиналите деца по пътищата на страната след катастрофи. Ето какво написа той във фейсбукНе зная дали сте напълно наясно какво се случва с нас – родителите на убити деца.Пиша това не за съжаление, а за да бъда разбран.Събуждаш се. Всичко е нормално.Телефонът звъни и за секунди разбираш, че здравото ти, щастливо дете – отишло на училище, до магазина, на ваканция – е загинало.Животът ти свършва на мига.Ад. Болка. Мъка. Буца в гърлото, с която живееш всеки ден.И още преди да осъзнаеш какво се е случило, започва гаврата.В моргата ти подават визитки.Адвокати.Пред "Пирогов“ дори стои "дежурна“ G-класа.Някои родители се връзват. Подписват договори, с които огромна част от обезщетението за детето им отива за адвокати.Не е лошо да имаш защита. Лош е начинът – брутален, нагъл, нечовешки.Понякога ти предлагат и пари, ако нямаш за погребението на детето си.После започва вторият кръг на ада.Месеци. Години.Разследването не се движи от разследващите, а от вещите лица.Експертизи се бавят с месеци и години.От стотици вещи лица в страната, делата се въртят около 20–30 "избрани“.Ако не са взели пари от другата страна, понякога ги искат и от теб – чрез адвоката.Минава време.Родители се разболяват.Много умират, без да дочакат присъда.С години влизаш в съдебната зала и слушаш как детето ти е умирало.Как е агонизирало.А ти стоиш и слушаш. Безсилен.След 5–6 години – ако имаш "късмет“ – идва присъда.Обикновено смешна.Условна. Лека. Общежитие.Не търсиш мъст.Търсиш справедливост.За да не умират други деца.После обжалване.ВКС.Годините стават 10.Накрая – окончателна присъда.Всичко вече е забравено.Получаваш някаква сума, която често отива за лечение на онкологични заболявания, отключени от болката и стреса.Ако си жив – си полу-човек.И дори тогава не свършва.Има случаи, в които убиецът продължава да върши престъпления от затвора.Заплахи. Закани. Палежи.И ти сам ставаш разследващ, прокурор, адвокат, защото вече нямаш вяра в никого.Тук е така.Жалко.Тежко.Грозно.И точно затова не спирам да говоря.