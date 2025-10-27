ЗАРЕЖДАНЕ...
Бебе с фрактура на черепа е настанено в болница, разследват причината за травмата
След извършен преглед е установено, че детето е с фрактура на черепа и е настанен в МБАЛ-Монтана за наблюдение.
От Областната дирекция на МВР в града уточняват, че причините и механизма на полученото нараняване са в процес на изясняване. Извършен е оглед и образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал2 от НК. Работата по случая продължава РУ-Монтана, съобщиха още от полицията в града.
