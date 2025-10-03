ЗАРЕЖДАНЕ...
Бедствено положение в община Царево
В периода от 00:00 ч. днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време! Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в гр. Царево и от над 410 мм в с. Изгрев.
След заседание на Общински кризисен щаб, се обявява бедствено положение на територията на община Царево.
Днес ще бъде неучебен ден за всички училища и детски градини. Социалния патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна.
- Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение.
- Затвароен за движение е и моста при плаж Нестинарка.
- Затварен за движение е и пътя от гр. Царево през к-г Арапя и Оазис до Лозенец.
Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони. Призоваваме гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания.
