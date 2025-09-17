ЗАРЕЖДАНЕ...
Безплатни консултации за туберкулоза из цялата страната
© iStock
Списък с болниците и информация за кампанията, която е част от Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата, ще намерите на сайта на Министерството на здравеопазването.
В рамките на "Седмица на отворените врати" се провежда скрининг за риска от туберкулоза, като желаещите преминават през анкета и консултации. На лица, които са в риск, се провеждат допълнителни прегледи и изследвания. При откриването на случаи на туберкулоза, своевременно се предприемат мерки за хоспитализация и лечение, в резултат на което се прекъсва веригата за предаване на инфекцията.
По време на двете проведени до сега кампании, през месеците март и юни 2025 г., общо анкетирани за туберкулоза са 3 466 лица, на 2 705 в риск от туберкулоза са извършени медицински прегледи и допълнителни изследвания. Открити са 32 лица с туберкулоза и 71 лица с латентна туберкулозна инфекция, на които е започнато лечение.
Припомняме, че в България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са напълно безплатни, независимо от здравноосигурителния статус.
Инициативата се осъществява съвместно с Регионалните здравни инспекции РЗИ, лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, здравни медиатори, Български Червен кръст и общините.
Туберкулозата е лечима и предотвратима, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, уверяват от Здравното министерство.
Още от категорията
/
Отпуснаха голяма сума за модернизация на Националното училище за фолклорни изкуства "Широка лъка"
16.09
Джигитът от "Ботевградско шосе" е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
15.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Ученик извади пистолет в училище и стреля
16:39 / 16.09.2025
Откриха случай на туберколоза при преглед в болницата в Нови паза...
15:52 / 16.09.2025
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
15:53 / 16.09.2025
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е им...
12:53 / 16.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.