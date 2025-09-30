ЗАРЕЖДАНЕ...
Безплатни очни прегледи за първолаци ще се проведат в Добрич
На 2 и 3 октомври 2025 г. в ДКЦ I в Добрич лекари офталмолози, част от екипа на проф. д-р Александър Оскар ще бъдат в града и ще извършат профилактични прегледи на първокласници. Прегледите са напълно безплатни за желаещите деца. Скринингът е осигурен от областния управител Живко Желязков и народния представител Деница Сачева.
Целта е в ранна детска възраст да бъде направена профилактика на зрението на най-малките ученици, защото очното здраве е с висока социална значимост през целия живот, казва Ж. Желязков. Петима ръководители на училища в града се отзоваха на писмената покана, изпратена до ръководствата на всички общински училища, за работна среща – СУ "П. Р. Славейков“, СУ "Св. Кл. Охридски“, ОУ "Хан Аспарух“, ОУ "Хр. Смирненски“ и ОУ "Хр. Ботев“. В диалог с ръководителите на училищата, които предоставиха и списъци на желаещите първокласници да преминат преглед, се уточниха детайли по организацията на профилактичните прегледи.
