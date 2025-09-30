По инициатива на областния управител Живко Желязков и с подкрепата на народния представител Деница Сачева проф. д-р Александър Оскар, д.м. - началник на Клиника по Очни болести в УМБАЛ "Александровска“ и председател на Управителния съвет на Българско дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика, заедно с част от екипа си ще бъдат в Добрич. Екипът от специалисти ще извърши профилактични прегледи на децаНа 2 и 3 октомври 2025 г. в ДКЦ I в Добрич лекари офталмолози, част от екипа на проф. д-р Александър Оскар ще бъдат в града и ще извършат профилактични прегледи на първокласници. Прегледите са напълно безплатни за желаещите деца. Скринингът е осигурен от областния управител Живко Желязков и народния представител Деница Сачева.Целта е в ранна детска възраст да бъде направена профилактика на зрението на най-малките ученици, защото очното здраве е с висока социална значимост през целия живот, казва Ж. Желязков. Петима ръководители на училища в града се отзоваха на писмената покана, изпратена до ръководствата на всички общински училища, за работна среща – СУ "П. Р. Славейков“, СУ "Св. Кл. Охридски“, ОУ "Хан Аспарух“, ОУ "Хр. Смирненски“ и ОУ "Хр. Ботев“. В диалог с ръководителите на училищата, които предоставиха и списъци на желаещите първокласници да преминат преглед, се уточниха детайли по организацията на профилактичните прегледи.