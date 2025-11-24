Бивш военен застреля съпругата и внука си, след което се самоуби
По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил.
От полицията и прокуратурата мълчат и не съобщават абсолютно нищо по случая. Очаква се такива да бъдат съобщени по-късно днес.
Все още не е ясно каква е причината за трагедията, завършила с три жертви. Убитото момче е на 22 години.

Наивника
преди 20 мин.
Поредният психопад,жалко за убитите.
