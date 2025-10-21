Сподели close
Бившият зам.-градски прокурор на София Иво Илиев е нападнатият снощи, потвърдиха за "Фокус" от СГП. Няма коментар от СДВР.

Илиев е нападнат в подземния гараж на кооперацията, в която живее. Маскиран мъж го е ударил с чук.

Илиев е настанен в реанимация. По първоначална информация няма опасност за живота му. 

Образувано е досъдебно производство за опит за убийство.