Бившият зам.-градски прокурор на София Иво Илиев е нападният снощи
Илиев е нападнат в подземния гараж на кооперацията, в която живее. Маскиран мъж го е ударил с чук.
Илиев е настанен в реанимация. По първоначална информация няма опасност за живота му.
Образувано е досъдебно производство за опит за убийство.
