Благодарение на въздушната линейка: 8-месечно бебе и 91-годишна жена получиха бърза лекарска помощ
Дежурният медицински екип д-р Тина Димитрова и медицинска сестра Поля Маркова от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха /РБСМПВ/ – гр. София са се отзовали на сигнала. Заедно с пилотите капитан Александър Павлов и капитан Велин Андреев осъществяват полета между гр. Гоце Делчев и болнична вертолетната площадка на УМБАЛ "Света Екатерина".
Екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" с детски реанимобил и в присъствието на д-р Тина Димитрова, поемат малкия пациент и го транспортират до спешната болница.
Благодарим на доц. д-р Богдан Младенов, началник на Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" за проведените консултации и добрата координация.
В същото време бе подаден втори сигнал към КЦ на ЦСМПВ от спешното отделение на МБАЛ "Иван Селимински“ гр. Сливен за 91-годишна жена, пострадала след битов инцидент.
Дежурният медицински екип д-р Мартин Младенов и сестра Веселина Стоянова, заедно с капитаните на полета от България Хели Мед Сървиз, транспортират пострадалата жена от МБАЛ "Иван Селимински“ гр. Сливен до УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, където е приета и оставена за лечение.
