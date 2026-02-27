В координационната централа на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха бе получен първият сигнал от МБАЛ "Иван Скендеров" ЕООД –, в тежко състояние, съобщават от ЦСМПВ.Дежурният медицински екип д-р Тина Димитрова и медицинска сестра Поля Маркова от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха /РБСМПВ/ – гр. София са се отзовали на сигнала. Заедно с пилотите капитан Александър Павлов и капитан Велин Андреев осъществяват полета между гр. Гоце Делчев и болнична вертолетната площадка на УМБАЛ "Света Екатерина".Екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" с детски реанимобил и в присъствието на д-р Тина Димитрова, поемат малкия пациент и го транспортират до спешната болница.Благодарим на доц. д-р Богдан Младенов, началник на Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" за проведените консултации и добрата координация.В същото време бе подаден втори сигнал към КЦ на ЦСМПВ от спешното отделение на, пострадала след битов инцидент.Дежурният медицински екип д-р Мартин Младенов и сестра Веселина Стоянова, заедно с капитаните на полета от България Хели Мед Сървиз, транспортират пострадалата жена от МБАЛ "Иван Селимински“ гр. Сливен до УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, където е приета и оставена за лечение.