"Възстановява се. Ходи на рехабилитации и логопеди. Има си трудности – треперене, стъпване на пръсти, изкривена походка. С говора засега е на 90% добре. Иска грижи“, така Юлиян Здравков обобщи състоянието на 4-годишния му племенник Марти, който пострада тежко при катастрофата, причинена от 18-годишния Никола Бургазлиев от Несебър в средата на август миналата година в Слънчев бряг, предава репортер нае категорично, че ако днес Бургазлиев бъде пуснат от ареста, ще протестират по законен начин. Днес Окръжен съд – Бургас ще гледа молбата на несебърлията за промяна на мярката му за неотклонение.Припомняме, че при катастрофата най-тежко пострада майката на две от пострадалите от общо три деца - Христина, която първоначално бе в медикаментозна кома, а по-късно почина от получените наранявания.4-годишният Мартин дълго време също бе в много тежко състояние, като след последната информация, изнесена от баща му относно състоянието му, става ясно, че детето е със 100% ТЕЛК.Първоначално от Прокуратурата повдигнаха обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице на Никола Бургазлиев, а в последствие съдът реши дори да го пусне под домашен арест.Това предизвика сериозен обществен отзвук и протест пред Съдебната палата в Бургас по време на гледането на мярката на задържания след протест на държавното обвинение.Предвид това, че родителите на Бургазлиев са част от системата на МВР разглеждането на случая бе прехвърлено към НСлС по нареждане на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.На 22 август младежът бе върнат в ареста, а три дни по-късно малкият Марти бе транспортиран с медицински хеликоптер до "Пирогов".Малко след това една от кръвните проби на Бургазлиев показа употреба на марихуана.АТВ-то, с което той причини трагедията, бе пратено в столицата, където след това от НСлС обявиха, че то е изправно и няма проблем със спирачките, както твърдеше Бургазлиев.От своя страна малкият Марти бе изписан от "Пирогов" в края на септември.В началото на октомври пък контролна експертиза, поискана от защитата на арестувания, потвърди употребата на марихуана.