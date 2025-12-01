Две катастрофи на Северната тангента в София тази нощ. Първата е станала около 02.00 ч.Камион със сръбска регистрация блъска 61-годишен мъж на платното, който загива на място. След това е отцепено движението от полицейски патрули.Втората катастрофа е станала около 04.00 ч. Лек автомобил, който се е движел в посока "Ботевградско шосе", блъска полицейски патрул, който е отцепил движението и на място е загинал полицай. Водачът на лекия автомобил е настанен в болница. В момента продължава да е спряно движението в посока "Ботевградско шосе".