Блъснатата от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
Следващите няколко реда няма да са добри! Христина е изпаднала в клинична смърт. Сърцето и мозъкът са отказали. Информацията споделям с изричното разрешение на нейното семейство. Мартин е в критично състояние, но се бори.
Средната телесна повреда и в началото не беше средна, но вече е убийство. Вероятно ще се окаже, че е по непредпазливост, а нищо чудно вината да се прехвърли към фирмата отдала превозното средство.
Никой не е казал, че ще бъде лесно, но ако сме разединени в подобни случаи, тогава ще стане кошмарно. За нас. Приятели от Несебър ми предадоха, че вчера в дома на водача на АТВ-то е имало весело събиране. Не съм го видял с очите си, но съм склонен да вярвам на информацията.
Снимката с момчетата от предната публикация я няма. Тези потребители, които подкрепят Никола Бургазлиев. Обадиха ми се родители. Едните ме псуваха и обещаха, че ще бъда разчленен, а другите учтиво ми обясниха, че децата им са малолетни и по никакъв начин не са ангажирани със случая. Въпреки че колажът не е мое дело, длъжен съм да спазя закона. Бях предупреден и от социалната мрежа.
Относно желанието им за саморазправа… Лесно е. Утре ще бъда в Бургас. Точно в 12 ч.
onetwo
преди 1 ч. и 20 мин.
Горката женица .... жертва на една прогнила държава и нейните обитатели.
kinggod1
преди 2 ч. и 29 мин.
Две ключови фрази описват цялото ни правосъдие: домашен арест и средна телесна повреда.
ултрас1926
преди 3 ч. и 35 мин.
Копеленцата на полицайчетата са ненаказуеми.
