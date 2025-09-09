ЗАРЕЖДАНЕ...
Борбата с огъня в Сакар продължава
Хеликоптер "Кугър" от състава на ВВС се включи в гасенето на пожара в района на с. Лисово.
В гасенето на пожара участват и екипи на РДПБЗН - Хасково, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли.
Днес ще се включат и военнослужещи от военно формирование – Хасково, като хеликоптер ще продължи да подпомага гасенето от въздуха.
